Camino de un mundo ¿realmente feliz?

Vivimos en un mundo de promesas alrededor de una nueva movilidad que nos llevará hacia un mundo feliz, que no quiere decir, al menos de momento, ni más confortable ni más asequible para todos. Y estas promesas de hace una década -muchas provocadas por directivos automovilísticos buscando seducir inversores-, traducidas a realidades de hoy en día nos dicen que la electrificación no avanza lo adecuadamente que se esperaba y generando dudas sobre todo en plazos; que aquella conducción autónoma que Carlos Ghosn barruntaba para el inicio de esta década no es más que una conducción automatizada gracias a la profusión de ADAS.

Tardaremos en ver esa ausencia de dirección humana más allá de rutas cortas, fijas y con riesgos muy controlados; que la movilidad compartida sigue generando incertidumbres a nivel de negocio porque las cuentas no terminan de salir y cada vez hay más players para un pastel que a nivel de usuarios no crece en la misma magnitud; que la conectividad sigue buscando su modelo de negocio... Solo parece tener camino, de momento, la veta del software. Vivimos en un momento en el que los temas de moda son las pantallas, la experiencia del usuario, el vehículo definido por software, las actualizaciones remotas y otros aspectos tecnológicos que están transformando el diseño y el uso del automóvil.