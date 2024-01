No es una señal nueva, pero está empezando a cobrar importancia en ciudades como Barcelona, donde aquellos que no la respetan están comenzando a recibir multas. Hablamos de la señal damero (cuyo nombre viene del tablero del juego de las damas) y que debes que conocer para no ser multado.

Se trata de unos cuadros pintados en el suelo que obligan a los ciclistas a reducir su velocidad y pasar con precaución ante la presencia de peatones, a los que deberán ceder el paso por su preferencia. En caso de no respetar estas señales, la multa a la que puedes enfrentarte es de 200 euros.

Este tipo de señales no son nuevas en nuestro país pero están introduciéndose algunas modificaciones como los llamados “dientes de dragón” que tienen una función similar a la señal damero y que tendrás que vigilar cuando circules con tu coche. Suelen colocarse en lugares donde la presencia de peatones es mayor, con el objetivo de reducir sus riesgos.