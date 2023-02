Cómo solicitar la devolución de una multa a la DGT

Recibir una multa de tráfico pone de mal humor a cualquiera, y más ahora que la situación económica de la mayoría de familias españolas no atraviesa su mejor momento. Al recibir la tan temida notificación sancionadora, gran parte de los conductores no tienen más remedio que aceptar que han cometido una infracción y que deben abonar la cuantía de la multa. Sin embargo, todos nos equivocamos alguna vez en la vida y Tráfico y las administraciones públicas no son la excepción.

Así que si has pagado una multa y al finalizar el trámite has detectado alguna anomalía o incidencia, como un pago duplicado o que la cuantía abonada no corresponde con la de la sanción, tienes todo el derecho de solicitar la devolución del importe cobrado. A continuación, te contamos cómo hacerlo, pero recuerda que antes de pedir el reembolso, debes asegurarte de quién te ha puesto la multa, ya que para reclamar debes dirigirte siempre al organismo que te ha sancionado (DGT, Ayuntamiento o Comunidad Autónoma).

Si la multa que has recibido es de la Dirección General de Tráfico (DGT), tienes dos formas de pedir la devolución: presencialmente o por vía telemática. En ambos casos deberás presentar la siguiente documentación: