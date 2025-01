Los neumáticos son el único punto de contacto entre tu moto y el asfalto, y su estado puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y un accidente. Sin embargo, muchos motociclistas no saben identificar cuándo es el momento adecuado para sustituirlos ni cómo hacerlo correctamente.

Pese a que son un elemento realmente importante en la seguridad vial y conducción, no se tratan de unos alimentos con fecha exacta de caducidad . Al igual que con muchas otras cosas, todo dependerá del buen mantenimiento que tengan los neumáticos.

Sin embargo, las motos y los ciclomotores no están bajo dicha normativa , ya que para este tipo de vehículos solo se les obliga a que exista un dibujo. De igual forma, cuanto más apures ese dibujo estarás más cerca de sufrir aquaplaning , lo cual es realmente peligroso. Por ello, el RACE aconseja no bajar nunca de los 2 mm de profundidad.

Por otra parte, aunque todo neumático de moto debería llegar a los cinco años , a partir de ese momento irán perdiendo cualidades y cuanto más tardes en cambiarlos será más peligroso . De hecho, la ETRO (Organización Europea de Llantas y Neumáticos) no recomienda , bajo ningún concepto, superar los 10 años de uso en tus neumáticos.

No obstante, es cierto que los expertos y RACE aseguran que pueden aguantar , sin muchas complicaciones, hasta 5 años . Como es lógico, si tus neumáticos tienen una serie de defectos como grietas, desgaste o roturas aunque no lleguen al lustro se deben cambiar.

Pese a que esto no depende realmente de ti, el estado de las carreteras también provoca un deterioro más rápido, al igual que las temperaturas, porque con el calor los neumáticos también perderán vida útil. De esta forma, todas estas situaciones pueden hacer que no lleguen a esos 5 años, así que lo más aconsejable es revisar cada cierto tiempo su estado, para no sufrir accidentes ni poner en riesgo tu vida.