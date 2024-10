Pese a que cuando repostamos el coche indica el nivel de gasolina , pero no dice de forma exacta cuantos litros hemos echado al coche. Por lo tanto, muchos llegan a desconfiar, ya que al fin y al cabo repostar es una acción en la que no vemos nada realmente.

No obstante, cabe recalcar que los surtidores deben pasar por un proceso de homologación y calibración. En otras palabras, si los surtidores no se manipulan manualmente, es difícil que funcionen mal o que no echen la cantidad indicada.

Para todos aquellos que todavía desconfían y piensan que la probeta podría estar trucada , la respuesta clara es que es un servicio que no tiene ni trampa ni cartón. Por lo tanto, si alguna vez has desconfiado, puedes pedir la probeta y comprobarlo de primera mano .

La prueba de la probeta es algo obligatoria si la solicitas, ya que si no te la dan podrías tomar acciones legales, así como cuando pides una hoja de reclamaciones y no te la entregan. Sin embargo, la desconfianza no debería ser algo normal, pues es difícil que los surtidores no funcionen como deberían a no ser que se haga aposta.