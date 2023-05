El agua y la velocidad no se llevan bien . A 100 km/h basta con un charco de tres centímetros de profundidad para que se produzca el famoso fenómeno del aquaplaning . De esta manera, las ruedas no se adhieren a la carretera y los neumáticos flotan en el agua, haciendo que el destino del vehículo quede a merced de la suerte hasta que encuentre asfalto de nuevo. El mismo charco a 30 km/h solo produce una leve salpicadura. Es por eso que, hasta viajando por una autopista, la mejor medida es reducir y circular a una velocidad prudente .

Vale, has reducido la velocidad, pero aun así el riesgo de sufrir aquaplaning se mantiene. Este fenómeno se produce cando las ruedas dejan de tocar la carretera y flotan sobre un charco de agua. Mientras el vehículo no toca el firme, el conductor pierde completamente el control del vehículo, sin posibilidad de corregir la dirección ni la velocidad. No obstante, hay algunas acciones que se pueden realizar para prepararse para cuando se recupere el agarre. Según el RACE, lo mejor es no dar volantazos y mantener la dirección recta y un agarre firme del volante para, cuando recuperemos el control, no realizar maniobras peligrosas, además de dejar de acelerar, sin frenar.