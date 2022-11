Seguridad vial: ¿Cómo desempañar los cristales del coche?

Ver bien a la hora de conducir es imprescindible, ya que el 90% de la información que recibes mientras conduces te llega a través de la vista. No obstante, en época de frío, lluvia y nieve no siempre se presenta el mejor escenario. Y es que según un estudio elaborado por el Race, aproximadamente el 20% de los accidentes mortales de tráfico se producen bajo condiciones atmosféricas adversas como niebla, lluvia, granizo, nieve, etc. Según el estudio, dentro de estas situaciones, hay un factor que está muy presente: el vaho del coche. Así que a continuación te explicamos cómo evitar que se empañen los cristales de tu automóvil para que puedas circular con la máxima seguridad.