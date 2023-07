¿Cumples estas condiciones? Renovar el carnet puede salirte casi a coste cero

Según la DGT la renovación del carnet de conducir se exige a los conductores para que se pueda seguir utilizando un vehículo privado en el día a día. No obstante, hay mucha gente que no conoce cada cuánto ha de renovarse este permiso , el proceso que hay que seguir o incluso si cuesta o no dinero realizar el trámite.

Todos los permisos tienen un periodo de vigencia con una fecha de validez, y cuando esta fecha se cumpla no podrás conducir tu vehículo hasta que no renueves dicho permiso. Es importante saber cuándo caduca nuestro carnet de conducir, ya que la multa por tenerlo caducado es de 200 euros. Ni que decir tiene que aquellas personas que no tengan puntos en el carnet no podrán renovarlo hasta que no hayan hecho antes un curso de recuperación de puntos.