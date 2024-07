Durante el verano es normal que se consuma más combustible, debido a las vacaciones. Por esta razón es muy interesante conocer una serie de trucos que te pueden ayudar a ahorrar algo de dinero cada vez que vas a echar gasolina.

Por ello, los alemanes tienen una serie de trucos que les ayudan a ahorrarse hasta 40 céntimos por litro que repostan. No obstante, siempre existen otros trucos que te pueden ayudar a no gastar tanta gasolina, lo cual también te ayudará a no desembolsar tanto dinero en repostar.