El Gobierno aprueba el canje de los permisos de conducir entre España y Reino Unido

Así, tal como explica la DGT, los ciudadanos británicos residentes en España que no habían realizado el canje de su permiso de conducir antes del Brexit, ni en las sucesivas prórrogas otorgadas, podrán hacerlo a partir del jueves 16 de marzo .

Pero eso no es todo, puesto que España y Reino Unido se han comprometido a intercambiar información sobre los vehículos que circulan en ambos países y sus titulares con el objetivo de facilitar la investigación de infracciones de tráfico relacionadas con la seguridad vial: excesos de velocidad, no usar el cinturón de seguridad, no usar el casco en la moto, el uso del teléfono móvil al volante, el consumo de alcohol y drogas al volante, saltarse un semáforo en rojo o circular por carriles prohibidos, entre otras.