Todo ello promovido por el Ministerio de Sanidad , ya que el dinero recaudado de esta subasta se usará para programas y acciones antidroga. Así pues, tienes hasta el día 21 de noviembre si te interesase alguno de estos coches que ahora repasaremos. No obstante, cabe recalcar que estas subastas se hacen en el portal Escrapalia .

Este espectacular coche es uno de los más llamativos de todo el lote con una cilindrada de 4961 cc. Sin embargo, no siempre es oro todo lo que reluce, ya que todos estos coches que salen a subasta tienen unos costes de gestión que el comprador debe asumir y, en este caso, es de 4.600 euros .

Además, hay que sumarle que este vehículo cuenta con fallos serios como no tener llave, desperfectos en paneles de puerta, la ITV caducada desde 2016 y problemas en los neumáticos. No obstante, el kilometraje no es extenso, pues solo tiene poco más de 24.500 km.