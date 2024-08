Seguro que en más de una ocasión te ha pasado en zonas que no conoces, centros comerciales o semejantes. Así pues, con este sencillo truco , y alguno más, podrás recordar al momento y sin demasiado estrés donde dejaste tu coche aparcado .

Por lo tanto, decidas lo que decidas, la realidad es que se trata de un truco sencillo que te podrá evitar muchos problemas. No obstante, cuando te pases la ubicación recuerda hacerlo sin que sea en tiempo real , ya que no valdrá para mucho y tiene un tiempo estimado de validez.

Pese a que usar WhatsApp es muy intuitivo, rápido y sencillo, es cierto que si no tienes una conexión a internet no podrás ir mirando la ubicación. Por ello, aquí te dejamos otros trucos que te podrán venir bien para esas situaciones en las que no haya conexión: