Las alfombrillas y moquetas son los elementos del coche que más suciedad acumulan , puesto que las pisamos todos los días con los zapatos sucios. Aunque no lo creas, su cuidado y limpieza es muy importante por cuestiones de seguridad , no sólo por higiene, ya que el buen estado y la correcta fijación de las alfombrillas son clave para tener los pies bien asentados y evitar que se depositen obstáculos entre los pies del conductor y los pedales . Así que, a continuación, te contamos un par de trucos para dejar las alfombrillas de tu coche como nuevas .

Las alfombrillas de tela son un poco más costosas de limpiar . Para dejarlas impolutas, en primer lugar, debes aspirarlas para retirar toda la suciedad incrustada . Te aconsejamos utilizar los aspiradores de las estaciones de servicio, ya que son más potentes que los domésticos. Si con el aspirador no has conseguido retirar toda la suciedad, puedes optar por utilizar un robot a vapor .

Si alguna vez te has preguntado si puedes meter las alfombrillas en la lavadora, la respuesta es no. No es nada aconsejable meter las alfombrillas de goma o tela en la lavadora, puesto que podrían estropearse y comprometer la seguridad del vehículo al queda inutilizables para su función.