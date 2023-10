Existen muchos trucos que puedes utilizar en tu vehículo, ya sea para que funcione mejor o para tenerlo más limpio. Si no los conocías, te traemos algunos de ellos a continuación para que tomes nota, así como el viral truco del lápiz que puedes usar en las llaves de tu coche y que puede servirte en el futuro para sacarte de más de un apuro .

Otro truco que quizá no conocías es el de cómo saber si una gasolinera está o no en la autovía y es mucho más sencillo de lo que crees. Consiste en fijarse bien en las señales y en su color. Si el panel de salida es azul, la gasolinera estará en un lateral de la autovía, por lo que no tendrás que abandonar la carretera para poder repostar.

Si por el contrario el cartel es blanco, la gasolinera se encontrará algo más alejada de la carretera por lo que tendrás que circular un par de kilómetros o más hasta llegar a ella. Por último, existe otro color para estos carteles: el verde. Si el cartel es de color verde, la gasolinera se encontrará en las inmediaciones de la autovía, algo más cerca que el caso del cartel blanco pero menos que el azul.