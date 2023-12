Empujar el coche estando borracho no es un delito

Empujar o impulsar un coche estando bajo los efectos del alcohol, o sea, borracho, no constituye delito según ha tipificado el Tribunal Supremo en una reciente sentencia que recoge la agencia Europa Press. El alto tribunal admite que “no es lo mismo empujar que conducir”.

Se trata de un fallo de la Sala de lo Penal que ha acabado dando la razón a un hombre que fue condenado a siete meses de prisión por un “delito contra la seguridad del tráfico” al ser sorprendido por los agentes de la autoridad tratando de desplazar su vehículo “de pie pero con medio cuerpo metido en la plaza del conductor” mientras “manejaba con la mano el volante”.

Según se desvela en el fallo del tribual, se acepta el recurso de casación presentado por los abogados del condenado y anula la sentencia señalando que “el verbo empleado en los tipos penales” por los que fue condenado “es conducir”. “Empujar no es conducir y no puede efectuarse una interpretación extensiva en perjuicio del reo. En nuestro caso no hubo un verdadero manejo de los mecanismos de conducción. Dirigir un volante desde el exterior del vehículo no lo es”, explican los magistrados.