Como todo en esta vida, el precio más barato suele relacionarse con un proceso menos cuidadoso de elaboración. La calidad de los combustibles que encontramos en estaciones de servicio como Ballenoil, Campsa Express, BonÀrea o Esclatoil debe cumplir con unos estándares que permiten su comercialización. Es decir, la base debe ser lo suficientemente pura y libre de impurezas para ser vendida, pero no añaden aditivos que sí encontramos en las principales cadenas como Repsol o Cepsa.

Pero estas decisiones comerciales no afectan a tu coche, que sí puede notar la diferencia entre una gasolina bien tratada o no. Las compañías más punteras invierten millones en el desarrollo de aditivos para mejorar el rendimiento del motor, reducir el consumo de este y alargar la vida útil de los bloques. Se trata de productos químicos como antidetonantes, conservantes o lubricantes, encargados de mejorar el proceso de combustión al tiempo que evitan la corrosión de las piezas internas del motor. Repostar en una estación más cara no es sinónimo de calidad ‘per se’, pero el tratamiento de algunas compañías le proporcionará a tu coche un extra en potencia y seguridad.