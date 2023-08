En nuestro país la edad mínima para poder sacarte un carnet de conducir es de 16 años, para obtener los permisos AM y A1, pero si hablamos del carnet de coche o del resto de permisos la edad mínima requerida es de 18 años. El permiso B (el más solicitado por los españoles) te permite conducir automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda los 3.500 kilogramos y que no tengan más de 9 plazas.

El carnet de conducir en España está regido por puntos desde el año 2006 con el objetivo de reducir el índice de mortalidad en las carreteras y hacer que los conductores circulen con una mayor precaución. Si has perdido los puntos de tu carnet de conducir existe algunos cursos en los que puedes recuperarlos.