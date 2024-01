Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) llevan ya unos años restringiendo el tráfico a algunos vehículos y convirtiendo el centro de algunas ciudades en lugares en los que (teóricamente) el tráfico es más fluido y la contaminación es menor.

Aunque hasta el momento las restricciones no eran tan duras, desde el pasado 15 de enero ya hay algunos coches que no pueden circular por ellas si no quieren recibir una multa pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? Te lo contamos todo más abajo.