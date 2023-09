Este es el motivo de que los semáforos horizontales existan y te contamos dónde puedes encontrarlos

En España estamos acostumbrados a ver semáforos verticales en la mayoría de las ciudades, pero debes saber que también existen los horizontales y que su función, lo creas o no, no es distinta a la de los que ya conoces. Te contamos a continuación un poco más sobre ellos.

No todos los semáforos cuentan con ello, pero hay muchos en España que poseen una cámara en su parte posterior para vigilar que los conductores los respetan y no se los saltan cuando se encuentran en rojo. En lugares en los que hay largas rectas reguladas por semáforos es más común de lo que crees ver a conductores que no respetan los semáforos, sobre todo a altas horas de la noche.

Si eres de los que no respeta los semáforos o de los que apura a pasar con el coche cuando éste se encuentra en ámbar en vez de frenar, no está de más que sepas que la multa a la que te enfrentas no es ni más ni menos que de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del permiso de conducir.