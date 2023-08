Seguramente más de una vez te hayan puesto una multa y hayas pensado en recurrirla, pero sin saber qué podía pasar finalmente has desistido. Lo cierto es que hay algunas multas que, por su propia forma, no tendrás que pagar, y a continuación te explicamos cuáles son y las condiciones que deben cumplirse.

Si este verano te dispones a viajar, para desplazarte a cualquier zona costera o a tu segundo lugar de residencia debes tener cuidado con los límites de velocidad en las carreteras , pues ignorar la presencia de un radar o circular a una velocidad muy superior a la debida pueden costarte no solo un susto para el bolsillo sino la pérdida de puntos o incluso la retirada del carnet de conducir.

Si este verano te ponen una multa y quieres recurrirla, debes tener claras las condiciones en que vas a hacerlo, y es que necesitarás un motivo decente por el que la Administración pueda darte la razón y quitarte la multa.

La multa que, en muchos casos, no tienes que pagar, es aquella que tiene un error por defecto de forma, es decir, en la que tus datos (o los de tu vehículo por ejemplo) no están plasmados correctamente en la infracción. No obstante, a continuación te explicamos esto algo más detenidamente.