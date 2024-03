La compra y venta de coches de segunda mano en nuestro país se ha disparado en los últimos años, y aunque el modelo de renting esté también de moda entre los españoles a la hora de hacerse con un coche, el mercado de segunda mano es mucho más fuerte, ya sea por sus precios o por la facilidad y rapidez que hay en el proceso.

No obstante, en el mercado de segunda mano siempre has de tener cuidado con las estafas, sobre todo si el trato es entre particulares y no con concesionarios. Si pretendes comprar el coche de un particular debes asegurarte de que tanto la persona que te lo vende como el propio coche son fiables y no tienen algún defecto oculto que pueda hacer que te arrepientas de la compra al poco tiempo de llevarla a cabo.