Los coches eléctricos son una realidad que llevan con nosotros hace ya unos pocos años. Vehículos que, tarde o temprano, serán necesarios para entrar a los centros de las ciudades, los cuales estarán custodiados por las conocidas ZBE.

Sim embargo, uno de los principales problemas que se encuentran los coches eléctricos es la infraestructura de carga. En España todavía queda bastante camino por recorrer, pero gracias al acuerdo de Atlante con una cadena de supermercados importante esto podría mejorar.

Muchos estudios ya apuntan a la creciente preocupación de los conductores de coches eléctricos por la infraestructura. Muchas zonas de carga no tienen mantenimiento real o no funcionan y según el estudio de McKinsey & Co un 35% de estos usuarios se muestran preocupados por la red de carga.