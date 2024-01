A menudo los conductores españoles tienen que luchar contra varias formas de que les roben las pertenencias de su coch e o incluso el propio vehículo . Aunque existen algunas maneras de asegurarte de que pasen los menores males posibles –como por ejemplo los antirrobos para moto - hay muchas veces en las que no estamos lo suficientemente prevenidos.

En el día a día, deberías tener una llave para usar y la de repuesto guardada en casa, por si perdieses la que más utilizas. Si vas a realizar un viaje , lo mejor es que lleves ambos juegos de llaves, y que uno de ellos, si no viajas solo, lo lleve tu acompañante a buen recaudo .

Para estos casos, siempre está bien tener una copia de las llaves del coche . La mayoría de vehículos -más aún los que se compran nuevos en concesionario- entregan a los propietarios un juego de llaves de repuesto . Si hace poco has comprado un vehículo (o tienes uno desde hace tiempo) y no dispones de una llave de repuesto , te recomendamos que te hagas con una cuanto antes .

Puede parecer una respuesta muy lógica, pero hay muchas personas que, cegadas por los nervios del momento, no saben cómo actuar en esta situación. La primera opción, como es obvio, es intentar que alguien (o en su defecto tú mismo) te traiga la llave de repuesto. Sin embargo, si esto no es posible, la mejor opción es llamar al seguro, ya que es posible que tu póliza incluya este tipo de problemas y te envíen un juego de llaves.

Si te has dejado las llaves dentro del vehículo o simplemente no las encuentras por ningún lado pero no quieres dejar tu coche “abandonado” en el lugar, siempre puedes llamar a la grúa (quién en algunos caso puede hasta abrir el coche) y que remolque tu vehículo hasta el taller más cercano o tu casa.