El robo de vehículos es una preocupación que nunca ha dejado de estar ahí con el paso de los años para los conductores españoles, y la Guardia Civil lo sabe perfectamente. Seguro que más de una vez te has preocupado por dónde has dejado aparcado tu vehículo por miedo a que te lo robasen. Si has tenido la mala suerte de que esto haya sucedido, te enseñamos cómo puedes denunciarlo rápidamente a través de internet.