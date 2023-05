La Dirección General de Tráfico (DGT) lanzó en 2020 la aplicación móvil MiDGT para adaptarse a los nuevos tiempos y facilitar la elaboración de algunos trámites de tráfico. Gracias a la app MiDGT puedes llevar en el móvil el carnet de conducir, la tarjeta de la ITV y el permiso de circulación con la misma validez que la documentación física. Sin embargo, la DGT recomienda llevar los papeles dentro del coche para evitar sustos si te falla el móvil, no puedes acceder a la app o te quedas sin batería.

Según el reglamento, para poder conducir es obligatorio contar con un seguro. Antes era obligatorio llevar en el coche la póliza del seguro y el recibo del último pago en vigor. Sin embargo, desde 2008 ya no es necesario llevar este documento en el coche, puesto que gracias al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados, el agente de Tráfico puede comprobar vía telemática si el vehículo está asegurado o no.

Aún así, desde la DGT señalan que no está de más llevarlos en el coche por si se produce algún fallo técnico y el agente de tráfico no puede consultar la información in situ.