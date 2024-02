La Eurocámara avala que la retirada del carnet de conducir en un país de la UE será efectiva en los Veintisiete

El pleno del Parlamento Europeo ha dado su aprobación este martes a la directiva europea que permitirá que las sanciones de tráfico que impliquen la retirada del carnet de conducir sean efectivas en toda la Unión Europea. El objetivo de la norma, que forma parte del paquete de seguridad vial propuesto en marzo de 2023 por la Comisión Europea y avanza hacia el objetivo de cero muertes en accidente de tráfico para 2050, es terminar con la impunidad al volante y evitar que los conductores peligrosos residentes en la UE pero no en el país donde han cometido la infracción escapen al castigo cuando cometen un delito.

“Estoy convencido de que está directiva no solo ayudará a reducir los accidentes, sino que también servirá para aumentar la concienciación de los ciudadanos sobre la conducción responsable y la importancia de respetar las reglas y aceptar las consecuencias de infringirlas, con independencia del lugar de residencia”, ha celebrado el ponente del informe, el socialista búlgaro Petar Vitanov.

El pleno ha respaldado en primera lectura el documento con 372 votos a favor, 220 en contra y 43 abstenciones. Dado que los Estados miembros no han definido todavía su posición, será el próximo Parlamento Europeo, elegido en junio, quien tendrá que culminar la tramitación de la nueva normativa.

Actualmente, si un conductor pierde su permiso por haber cometido una infracción de tráfico en un país de la UE distinto del que le expidió el permiso, en la mayoría de los casos la sanción sólo será aplicable en el país donde se cometió la infracción, pero no en el resto de Estados miembros. Este vacío legal, según Bruselas, ha puesto, por ejemplo, que en 2019 el 40% de las infracciones de tráfico transfronterizas quedaran impunes, bien porque las autoridades no consiguieron identificar al infractor o bien porque no llegaron a ejecutar el pacto.

Una vez que la nueva ley avalada este martes por el pleno del Parlamento Europeo entre en vigor, las decisiones de suspender, restringir o retirar el permiso de conducir a un no residente tendrán que transmitirse al país de la Unión Europea que expidió el permiso de conducir para garantizar que la decisión de inhabilitar a un conductor se aplica en todo el territorio comunitario.