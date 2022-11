Las marcas y modelos de coche más usados en el cine

Mercedes-Benz es la segunda marca de coche más popular del cine con más de 41.000 apariciones en la gran pantalla. El podio lo cierra Chevrolet con más de 39.000 apariciones en películas de acción como Transformers o Fast and Furious .

El Ford Crown Victoria es el modelo de coche más popular en el cine y la televisión, con más de 7.000 apariciones. El hecho de que este modelo fuese el vehículo oficial de los cuerpos de seguridad de Estados Unidos y Canadá de 1997 a 2013, explica que sea el más común en las películas de acción, donde la aparición de la policía es imprescindible.

El segundo modelo más habitual en la gran pantalla es el Mercedes-Benz Clase S, con más de 4.000 apariciones. Se trata de la berlina de lujo de referencia y aparece en muchas películas estadounidenses de los años 80 y 90, así como en The Fast and the Furious: Tokyo Drift.

Por último, el Ford Mustang se sitúa como el tercer modelo más empleado en el cine y la televisión, con unas 4.031 apariciones. Cabe destacar que desde 2022 los cameos de este modelo en la gran pantalla han aumentado, probablemente porque es el deportivo más vendido del mundo por séptimo año consecutivo.