$!Llega la nieve: qué tipos de cadenas hay y cómo ponerlas

Las cadenas de nieve se inventaron a principios del siglo XX para incrementar la tracción de las ruedas sobre asfalto nevado o embarrado. Con el paso de los años, las cadenas han evolucionado, aunque prácticamente siguen siendo iguales a las de hace más de un siglo. Aun así, existen nuevas variantes, más fáciles de poner, como las mixtas o las textiles . Aunque ponerlas es más fácil de lo que parece, muchos, sobre todo si se enfrentan a ellas por primera vez, no saben ni por dónde empezar.

En situaciones como estas, es importante conocer el tipo de cadenas que hay disponibles para que cualquier nevada no se traduzca en la obligación de tener que detener la marcha y esperar a que la carretera vuelva a estar en condiciones de circular.

Los últimos días han sido los más fríos de todo el invierno en España. Muchas comunidades han activado alertas por frio, viento y nieve durante varias jornadas, hechos que afectan a la conducción de forma significativa, sobre todo la nieve. Y es que no han sido pocas las carreteras en las que, durante la última semana, las cadenas han sido obligatorias para circular .

Las cadenas mixtas mezclan lo mejor de cada una de las otros dos tipos, por lo que no es de extrañar que sean las más caras . La pareja se puede ir hasta los 90 euros o más . Como las de tela, las mixtas son bastante fáciles de poner . Constan de varios radios por la cara exterior y de una goma que fija la cadena a la rueda por la parte interior. Su particularidad es que están formadas por una red de tela con eslabones de acero y, gracias a esta característica, funcionan muy bien sobre nieve y hielo y son muy duraderas . Además, su uso pasa casi desapercibido al volante y apenas hay vibraciones. Su principal inconveniente es el comentado anteriormente, su precio.

Antes de repasar cómo se instalan los distintos tipos de cadenas, cabe recordar que si no se usan debidamente en carretera nevada, el conductor está llevando a cabo una infracción castigada con una multa que puede ascender hasta los 200 euros. Además, no llevarlas en un riesgo para el conductor y sus pasajeros. También hay que recordar que, en caso de ponerlas, nunca se deberá circular a más de 50 km/h y que, cuando el asfalto esté limpio, hay que quitarlas lo más rápido posible para no dañar ni las cadenas ni el coche.