La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es obligatoria para todos los conductores en nuestro país, y a veces supone un verdadero quebradero de cabeza ya que pasarla cuando tu vehículo es antiguo o está modificado puede resultar complicado debido a las exigencias que a veces requiere esta revisión.

No obstante este no es el peor de los problemas, y es que aunque la pasen, hay muchos conductores en España que no colocan la pegatina de la ITV en el parabrisas de su coche o en una parte visible de su vehículo. La mayoría de las personas que no lo hacen es simplemente porque no se acuerdan de colocarla, pero hay otros conductores que no la llevan por cuestiones de estética o peor aún: porque no han superado la ITV. A continuación te contaremos cuál es la multa a la que te enfrentas por no llevarla.