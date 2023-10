En España la ITV es obligatoria para todos los vehículos, y si próximamente tienes que pasársela al tuyo lo mejor es que lo revises a fondo para ver si hay alguna parte que necesites cambiar. Si tu coche tiene las revisiones al día y lo cuidas mínimamente no debería tener problema para pasar una ITV.

Si en cambio eres de los que no cuida su vehículo como merece y a la hora de pasar una ITV no apruebas, debes saber que la multa a la que te enfrentas por circular con una ITV caducada o desfavorable es de hasta 500 euros, y puede suponer la inmovilización de tu coche. Si además modificas la pegatina ITV para que parezca que la has pasado, la multa ronda entre los 6.000 y los 12.000 euros al considerarse un delito grave.