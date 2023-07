Si haces esto con la pegatina ITV de tu coche puedes acabar multado o incluso ir a la cárcel

Una ITV con resultado negativo implica que el vehículo examinado presenta defectos muy graves que pueden ser un riesgo directo para la seguridad vial. Es por ello que muchos conductores en nuestro país modifican su vehículo de forma fraudulenta para así poder superar esta revisión sin mayor problema o incluso manipulan la pegatina ITV, pero ten cuidado, porque esto puede suponer una gran multa o incluso podrías llegar a ir a la cárcel.

Los vehículos que no superan la ITV son inhabilitados para circular por la vía pública, lo que lleva a algunos ciudadanos a “trampear” los defectos que pueda tener su vehículo para así poder seguir usándolo en el día a día. Si no superas la ITV has de realizar las reparaciones necesarias para que tu vehículo pueda pasar esta prueba en una nueva cita sin problemas y así seguir utilizándolo con total normalidad.