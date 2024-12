$!Los 10 radares de Barcelona que más multas han puesto este 2024

Resulta evidente, a tenor de los datos, que muchos vehículos no reducen a tiempo la velocidad al pasar de las autovías a la avenida. En este tramo la Meridiana tiene hoy un aspecto más parecido a una carretera que una calle. La reforma de la arteria prevé revertir esta sensación, si bien el tramo en cuestión (Fabra i Puig - Puente de Sarajevo) todavía no tiene calendario.

La segunda posición del ranking es para un radar situado en la ronda de Dalt en sentido Llobregat, a la altura de Nou Barris. Es el responsable de 26.872 multas, que suponen una media diaria de 80,5. Este fue el plusmarquista de 2023, año en el que impuso 19.447 sanciones, casi el 8% del total en la ciudad. También fue el que más recaudó: 741.175 euros.

La medalla de bronce se la lleva el punto de control de la Via Augusta número 331, junto al cruce del paseo de la Bonanova. Aquí desemboca el tráfico procedente de los túneles de Vallvidrera, vía rápida con peaje que enlaza Barcelona y el Vallès por debajo de la montaña de Collserola. Sus cifras no distan mucho: 20.016 multas en once meses, casi 60 al día. El año pasado también quedó en tercer lugar.

El cuarto punto más sancionador está en la Diagonal 671, frente al parque Cervantes, puerta de entrada desde el Baix Llobregat. Ya lleva 18.336 multas (54,9 al día). Curiosamente está ubicado a muy poca distancia de otro radar muy activo: el octavo más multador (7.703 multas, una veintena al día) está en la ronda de Dalt, a la altura del kilómetro 4,8 en sentido Besòs, en el distrito de Les Corts.

La ronda de Dalt alberga, de hecho, tres radares del Top10. Además del de Nou Barris y el de Les Corts, hay otro control en Horta-Guinardó que suma más de siete mil denuncias también. La ronda Litoral solo ha entrado en el Top10 con un radar, el que está situado en el túnel del Port Vell en sentido Besòs. Con 38,3 multas al día de media, a finales de noviembre ya había retratado 12.778 infracciones.