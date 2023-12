La DGT contará con numerosos medios para vigilar la conducta de los conductores, como Agentes de Tráfico y Policía , pero también con más de 1.200 radares y otras cámaras que controlan en uso del móvil y el cinturón de seguridad . Si eres de los que cumple con la normativa no tienes de qué preocuparte , podrás disfrutar de tus desplazamientos sin problema . Aquí tienes 3 destinos que están a 3 horas (o menos) de Madrid.

La gastronomía , por supuesto, se encuentra a la altura, y es que si has ido hasta Segovia te recomendamos que disfrutes de un buen asado en cualquiera de los restaurantes de la ciudad, porque no te dejará indiferente .

Tan solo 1 hora y 10 minutos separan Madrid de Segovia, un precioso destino del que disfrutar estas Navidades en cualquier día en el que haga un poco de sol . Declarada como Patrimonio de la Humanidad, no podrás perderte su conocido acueducto ni sus murallas , desde las que prácticamente podrás ver toda la ciudad.

A prácticamente dos horas de Madrid , Salamanca es una opción imprescindible para visitar, si no puedes estas vacaciones, durante el año que viene. Salamanca está declarada como Patrimonio de la Humanidad gracias a su patrimonio artístico , por lo que podrás recorrer sus calles y admirar sus principales reclamos (como la catedral , el puente romano o el Huerto de Calisto y Melibea).

Gracias a su impresionante patrimonio, Cáceres es una de las ciudades más bonitas de España por lo que no está de más visitarla estas Navidades si tienes un hueco en tus días libres o incluso durante el fin de semana. Entre las cosas principales que no deberías perderte están su Parador Nacional, la plaza mayor o la Casa-museo árabe Yusuf al-Burch. Si en cambio eres más de paisajes naturales, no puedes perderte el paraje natural de Los Barruecos.

Aunque es el destino que más lejos se encuentra de Madrid (2 horas y 40 minutos) es una de las mejores opciones que vas a encontrar. Si quieres disfrutar de buena comida, un excelente ambiente y de agradables paseos, Cáceres es el lugar que estás buscando.