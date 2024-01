Lo creas o no, las averías en los túneles son bastante comunes y se pueden producir en cualquier momento. Al tratarse de una situación especial, debes seguir una serie recomendaciones para no correr ningún riesgo si has sufrido una avería dentro de un túnel.

En primer lugar, trata de mantener la calma y, si es posible, lleva tu vehículo hasta el final del túnel o apártalo de la circulación todo lo que puedas. Debes encender las luces de emergencia para que el resto de conductores sepan que algo no va como debería y puedan verte con claridad.

Al salir del coche debes llevar siempre puesto un chaleco reflectante, sobre todo si vas a colocar los triángulos de emergencia o una luz V-16. Una vez colocados dirígete al refugio más próximo que veas dentro del túnel o camina por el arcén hasta el exterior para poder llamar a la grúa o los servicios de emergencias.