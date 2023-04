Cada 19 de abril se celebra el Día Mundial de ‘Los Simpson’ una fecha muy señalada para los fans y apasionados de la familia animada de color amarillo más famosa del mundo, que ya suma un total de 34 temporadas y 745 episodios . Los personajes creados por Matt Groening en 1987 han formado parte de la infancia y adolescencia de millones de personas, entre las que me incluyo. Por ello, desde Neomotor queremos homenajear a ‘The Simpsons’ recordando los coches más populares de la mítica serie estadounidense .

El sedán rosa que conduce Homer todos los días fue todo un misterio para los fans de la serie hasta la temporada 28, cuando se desveló por fin la marca y el modelo que inspiraron al vehículo . Como podemos ver desde el primer capítulo, se trata de un sedán con cuatro puertas, dos asientos delanteros y una banqueta trasera que luce unos faros delanteros redondeados y unos pilotos traseros verticales. Con estas características, podría tratarse de cualquier modelo americano de los años 70 , pero como se anunció en el episodio 11 de la temporada 28 , titulado “Pork and Burns”, se trata de un Playmouth Junkerolla de 1986 , una variante muy rara y peculiar del Playmouth Reliant que aprovechaba gran parte de los componentes de otros modelos como el Playmouth Valiant de 1973, del que copia los pilotos delanteros. Como curiosidad, destacar que el motor del coche de Homer Simpson es un cuatro cilindros de 2,2 litros con 84 caballos de potencia .

‘The Homer’ es probablemente el modelo más icónico de la serie y no podía faltar en este artículo. Hizo su primera aparición en la segunda temporada de la serie y es un coche diseñado por el mismísimo Homer Simpson para la compañía automovilística de su hermanastro perdido, Herb Powell.

Al escuchar la palabra Cañonero es imposible no pensar en el gran todoterreno rojo de los Simpson. Esta gran camioneta 4x4 apareció por primera vez en el episodio “La última tentación de Krusty” de la temporada 9 y seguro que todavía no has podido olvidar la pegadiza canción que lo anunciaba.