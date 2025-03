Estos últimos se caracterizan por no ser visibles para los conductores y se instalan en los propios vehículos de los agentes de tráfico y en señales de tráfico . Sin embargo, los ‘ninja’ son una versión más actualizada y avanzada que los ocultos. Estos radares serán los que se pondrán en las señales de stop .

La idea de estos radares no es la que suele tener en cuenta, porque no solo medirán la velocidad a la que circulas, sino más bien si cumples con las normas de tráfico. Al estar escondidos en la señal de stop, su función principal será vigilar si no te lo saltas.

Al no tener un flash perfectamente visible, los hacen aún más indetectables y discretos para los conductores. De hecho, se vuelven más letales porque son móviles y su ubicación puede cambiar siempre que se quiera. En este sentido, sólo hay instalados dos en toda España, por el momento, y dichas vías son las siguientes: