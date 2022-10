Hay muchas personas a las que les gusta tener el coche reluciente y dedican un día a la semana a lavarlo, por dentro y por fuera, para que luzca del mejor modo posible. Otros dejan que se ensucie bastante antes de pasarlo por los rodillos y otros, directamente, lo limpian dos veces al año. Eso es cosa de cada conductor y no nos meteremos en eso. No obstante, los no habituales del lavacoches deberían saber que, según un experimento de la compañía británica Select Car Leasing, los coches sucios consumen más gasolina.

Según Graham Conway, director de la compañía británica, “un coche limpio es, de hecho, más eficiente”. Conway describe una prueba en la que el mismo coche, limpio y sucio, recorre un mismo recorrido para ver qué datos de consumo arroja al terminar. “El vehículo limpio terminó con una media de dos millas por galón (mpg) más que el sucio”, asegura. Pasado litros cada 100 kilómetros, el coche limpio terminaba con una media de nueve litros (26 mpg), mientras que el sucio ascendía hasta los 9,8 litros (24 mpg).

“Si extrapolamos ese dato a un año entero, con un conductor que de media conduzca unas 8.000 millas (poco menos de 13.000 kilómetros), el ahorro potencial es de alrededor de 2.000 libras (2.295 euros) solo por tener tu coche limpio”, acaba Conway.