Marzo finalizó con 96 fallecidos en accidentes de tráfico

Los colectivos que más incrementaron su siniestralidad durante el pasado mes de marzo fueron los que se desplazaron en turismo y los peatones, con 47 y 16 fallecidos, respectivamente.

En cuanto al tipo de siniestro, en marzo aumentaron las colisiones frontales y las colisiones laterales y frontolaterales, con 21 y 15 fallecidos, respectivamente. Por el contrario, la salida de vía, a pesar de ser el tipo de accidente con el mayor número de fallecidos (33 víctimas), experimentó un descenso de un fallecido menos que en marzo de 2023.

Según los datos de la DGT, 19 de los fallecidos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del accidente: 14 usuarios de turismo y dos de furgoneta no llevaban puesto el cinturón de seguridad, mientras que dos usuarios de bicicleta y un motorista no llevaban puesto el casco.