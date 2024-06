Mayo finalizó con 92 fallecidos en accidentes de tráfico

Respecto al tipo de siniestro, el mes pasado aumentaron las colisiones, con once fallecidos más que en el mismo mes del año anterior. Por contra, se redujeron las salidas de vía, con once víctimas mortales menos que en mayo de 2023.

Según la DGT, ocho de los fallecidos durante el pasado mes de mayo no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro: siete de ellos eran conductores de turismo y furgoneta y no llevaban puesto el cinturón de seguridad, mientras que uno era usuario de moto y no hacía uso del casco.