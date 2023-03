Neomotor ficha al periodista Juan Carlos Payo

Neomotor sigue creciendo en calidad . El periodista especializado Juan Carlos Payo , ex-director de Autopista y también miembro del jurado del prestigioso trofeo Car Of The Year los últimos 14 años, entra a formar parte de nuestro equipo de colaboradores . Su trayectoria en el sector es reconcida y su conocimiento de los entresijos del mundo del automóvil le convierte en uno de los especialistas más reputados del momento.

Arrancó en el Grupo 16 en 1989, para entrar en la redacción de Autopista, de Motorpress Ibérica en 1991. En 2009 asumió la Coordinación y dirección editorial soportes digitales y print Área Autos Motorpress-Ibérica, con la dirección de las cabeceras Autopista, Autopista.es, Automóvil y Motor Clásico, hasta diciembre de 2022. Es miembro del jurado premio Car Design Award by Auto&Design desde 2017; miembro del jurado premio Future Mobility of the Year by KAIST -Korea Advanced Institute of Science & Technology- desde 2018; miembro del Jury Epica Awards y miembro del Comité de Movilidad de la Asociación de Márketing de España.

Ha impulsado varios concursos de diseño en su anterior etapa y ha sido el responsable de empujar la representación española del jurado Car Of The Year. De su mano llegó el galardón ‘Abrazote de Manolo’, un recuerdo al gran maestro de periodistas del motor Manolo Doménech que falleció repentinamente en 2013.