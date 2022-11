Nuevas señales de tráfico 2023: las que llegan, las que se modifican y las que desaparecen

Las nuevas señales podrán instalarse una vez se superen los trámites burocráticos, por lo que hasta mediados o incluso verano de 2023 no empezarán a verse en las vías urbanas e interurbanas de todo el país, aunque el “Real Decreto entrará en vigor el 2 de enero de 2023”.

Sin embargo, no se van a cambiar todas, tal y como explica el borrador: “Las señales que no estén contenidas en este catálogo podrán seguir instaladas y mantendrán su vigencia, no siendo necesaria su sustitución antes de que por razones de conservación y mantenimiento sea recomendable”. Sí se tendrán que sustituir las que cambien de diseño o las que ya estén en desuso.