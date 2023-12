Si crees que has podido cometer alguna infracción hace poco y que la multa está por llegar, como por ejemplo con un radar en la carretera que no has visto o un semáforo que quizá estaba en rojo, debes saber que la DGT sólo tiene una forma de notificarte las sanciones, y no es a través de un SMS o un WhatsApp, sino con correo certificado.

En el último mes la DGT ha querido advertir a todos los conductores de una trampa que se está empezando a ver entre los usuarios de la aplicación WhatsApp, y es que se están creando algunos chats en los que supuestamente la DGT envía mensajes para que realices pagos relacionados con distintos trámites mediante Bizum o transferencias bancarias.