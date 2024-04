Peugeot i-Cockpit, tecnología funcional para el futuro

Hoy, doce años después de esas primeras impresiones, el i-Cockpit de Peugeot se ha convertido no solo en algo habitual en el mercado sino en una de las mejores soluciones para un futuro que está llamando a la puerta. La marca no quiere renunciar a sus aciertos, y en los próximos años veremos volantes y desarrollos basados en la tecnología del i-Cockpit que harán de los modelos de Peugeot toda una referencia en el mercado. El Peugeot Inception marcará el camino del futuro del i-Cockpit. Sin duda.

El i-Cockpit vió formalmente la luz en 2012 de la mano del Peugeot 208, y hoy es un icono de la marca. De hecho, no entenderemos la nueva Peugeot sin el i-Cockpit. Llegará con nuevos diseños y prestacioes, pero seguirá siendo, en esencia, esa solución que enamora.

En 2012 salió de fábrica el primer i-Cockpit, una innovación que provenía entonces de los prototipos mostrados años antes. Tras el 208 le llegó el turno al 3008, modelo con el que consiguió el premo The Car Of The Year en 2017 (galardón que se repetiría en 2020 con la nueva generación del 208, con el i-Cockpit como protagonista), luego aterrizaría en el 308 (2021) y el 408 (2022). Y el idilio continúa, ahora con los nuevos modelos de la gama, incluyendo el renovado 2008 el nuevo E-5008.