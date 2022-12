Peugeot reta a las cabeceras de Prensa Ibérica

"En menudo jardín os habéis metido. Nunca nadie ha hecho algo así", nos espetó una compañera del sector. Razón no le faltaba. Organizar un recorrido de relevos en coche, cruzando toda España, y pasando por varias de las principales cabeceras del grupo Prensa Ibérica (son 23 en total), no es empresa fácil. Pero como en Neomotor no conocemos la palabra imposible, nos liamos la manta y un Peugeot a la cabeza y lo hicimos. El jardín mereció la pena.

Durante tres semanas recorrimos cerca de 4.500 kilómetros con un Peugeot 308 Plug-In Hybrid, uno de los vehículos enchufables con más presente del mercado. Una experiencia única, realmente, que puso de manifiesto la cohesión de los profesionales del motor de Prensa Ibérica y las prestaciones de un modelo líder.