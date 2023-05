El líquido refrigerante, también conocido como líquido anticongelante, es uno de los fluidos que jamás debe faltar en tu coche, puesto que es el responsable de mantener la temperatura del motor en sus niveles óptimos, que en la mayoría de los vehículos no debe superar los 90ºC. Seguro que en más de una ocasión has visto que este líquido tiene un color bastante llamativo y que no es el mismo en todos los coches. De hecho, si vas a cualquier tienda de recambios para automóviles, encontrarás líquido refrigerante de color rosa, azul, verde o amarillo. Pero, ¿por qué hay distintos colores de líquido refrigerante? ¿Tienen algún significado? A continuación resolvemos todas tus dudas.