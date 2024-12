Tras unos cuantos años de lucha, los portugueses que tengan una moto podrán despreocuparse de pasar la inspección periódica de su vehículo. No obstante, habrá que ver cómo evoluciona esta decisión, ya que desde la Unión Europea se está presionando a todos los países miembro para hacerla obligatoria.

En España la ITV sigue siendo un tema candente , pero nuestros vecinos de Portugal han dado un golpe sobre la mesa: sus motos no tendrán que pasarla a partir del 1 de enero de 2025 . Un movimiento agresivo que despierta opiniones diferentes.

Así pues, en Portugal defienden que no es un proceso necesario, ya que los datos de siniestralidad en motos no es tan alto como en otros vehículos. Por otra parte, abogan que los propios conductores de motos son bastante conscientes del peligro de pilotar una moto en mal estado.

De hecho, los datos son claros: pese a que el número de motos en el país ha crecido en un 400% desde 1995, las muertes en accidentes de motocicletas se han reducido en un 80%. Además, entre 2010 y 2020 Portugal se posicionó como el segundo estado miembro de la Unión Europea que logró la mayor reducción en las muertes viales, alcanzando un descenso del 47%, de acuerdo con el informe del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC).

Un movimiento bastante rebelde, ya que en Europa no son pocos los países que han sido obligados a implantarla, como en Francia. De hecho, en el caso francés también se estaba luchando para que las motos no pasaran la ITV de forma periódica, pero no pudieron con las presiones.