$!¿Puedo circular sin AdBlue?

Lo primero que deberemos saber es que el AdBlue es una d isolución de urea al 32,5% en agua , de hecho su nombre (AUS32) proviene de Aqueus Urea Solution. Pese a los mitos sobre su parecido con la orina humana (el pis), no sol no mismo pese a tener la urea como componente común.

Muchos fabricantes hacen coincidir sus periodos de revisión con el repostaje de AdBlue, pero, si su consumo es mayor o el depósito es pequeño, nos saltará un aviso. Efectivamente, este aditivo no se acaba sin más, primero te aparecerá un indicador en el ordenador de AdBlue . Además, esta señal suele aparecer con 2.000 km de reserva , un margen suficiente para encontrar una gasolinera y poder repostar.

Si estos avisos no han sido suficientes, y no hacemos caso de las advertencias, el AdBlue se agotará. Tranquilo, el motor no fallará o se romperá. Eso sí, el modelo en concreto ha pasado unas homologaciones, como la normativa Euro 6, para poder circular en Europa y lo ha hecho con el AdBlue presente. Circular con él es incumplir la normativa y, por tanto, estás fuera de la homologación. Si los agentes comprueban el depósito, y ven que está completamente agotado, pueden multarte.