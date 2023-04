Qué es la frenada regenerativa del coche y cómo funciona

Los coches de gasolina y diésel estarán prohibidos en Europa en 2035, siempre y cuando no utilicen combustibles sintéticos. Como ya te contamos hace unas semanas, los e-fuel serán la posible solución para que los coches con motores de combustión tengan una segunda vida a partir de 2035. No obstante, para hacer frente a las continuas regulaciones europeas, la mayoría de fabricantes de automóviles llevan años incorporado algún tipo de electrificación en sus mecánicas: desde coches totalmente eléctricos hasta híbridos, híbridos enchufables o Mild-Hybrid (el escalón más bajo de la electrificación). Pero más allá de su nivel de electrificación, hay algo que incorporan todas estas mecánicas: el sistema de frenada regenerativa. Seguro que en más de una ocasión has oído hablar de esta tecnología, así que a continuación te contamos qué es y cómo funciona.