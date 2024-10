Ahora bien, no deberías hacerlo si tu coche es relativamente nuevo, ya que en esas etapas el motor del coche no habrá acumulado cantidades significativas de carbonilla. Además, si no presenta ningún síntoma de los que hemos hablado tampoco será necesario. No busques averías o problemas donde no los hay.

Si sueles realizar un buen mantenimiento a tu coche, no deberías preocuparte en exceso. Cabe recalcar que descarbonizar el motor es un sobreesfuerzo para nuestro coche, por lo que intentando resolver un problema podrías generar muchos otros.