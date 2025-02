¿Qué hacer si la ventanilla del coche no sube? Trucos rápidos para un problema que se atasca

Ahora bien, desde RACE exponen una serie de causas por las que tu ventanilla habría dejado de funcionar . Uno de los fallos más comunes en las ventanillas es que ese cable se haya salido de la guía, por lo que no podrás subirla ni bajarla. También se puede deber a la entrada de suciedad o polvo , lo cual genera que el cable se atasque o se puedan llegar a generar nudos.

Las ventanillas tienen un sistema bastante parecido, aunque sean con manivela o con sistema eléctrico. En el caso del último, existe un motor que tiene un cable trenzado , el cual permite que suba y baje la ventanilla. Mientras que, las ventanillas que van con manivela , el funcionamiento es exactamente igual, solo que el motor no existe y es manual.

Ahora bien, en casos de una ventanilla con el motor eléctrico , los problemas pueden ser más fallos en el sistema. De hecho, el mismo motor puede llegar a no recibir la corriente del alternador o el mismo botón que sube y baja las ventanillas puede haberse estropeado . Tampoco se debe dejar pasar el engrasado, es decir, si el sistema no cuenta con la suficiente grasa obligará al motor a trabajar más para subir las ventanillas.

En este apartado, el primer consejo que se puede dar es no entrar en pánico y no forzar la maquinaria. Es mucho mejor dejar la ventanilla como está, parar en algún sitio seguro y ahí ya estudiar qué hacer. Es cierto que la ventanilla se puede subir con las manos, porque la goma sujetará la ventanilla, pero no es lo mejor en este tipo de casos.